La Soluzione ♚ Serie di tornei tennistici

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GRANDE SLAM

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Serie di tornei tennistici: tennistica. (v) torneo vinto; raggiunto (f) finale, (sf) semifinale, (qf) quarti di finale, (#t) turni 4, 3, 2, 1; (rr) round - robin; (q#) turno di qualificazione;... Nel tennis, il Grande Slam è la vittoria, nello stesso anno, dei quattro tornei più importanti al mondo. Questi sono: Australian Open Open di Francia, anche conosciuto come Roland Garros Torneo di Wimbledon, anche conosciuto come The Championships US Open, anche conosciuto come Flushing Meadows Questi tornei sono riconosciuti come i Tornei del Grande Slam, oppure semplicemente come Slam o Major, e sono organizzati dalle prime (e uniche sino al 1974) nazioni ad aver vinto la Coppa Davis (Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Francia). Da quando la federazione internazionale ha istituito la cosiddetta Era Open, accettando i tennisti ...

Altre Definizioni con grande slam; serie; tornei; tennistici;