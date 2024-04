La Soluzione ♚ Serie tv di fantasia

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Serie tv di fantasia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FICTION

Curiosità su Serie tv di fantasia: Narrazione di eventi di fantasia. il termine fiction, derivato dal latino "fingere" e generalmente usato per indicare qualsiasi opera narrativa frutto di fantasia... Una fiction televisiva, o semplicemente fiction (chiamata anche sceneggiato televisivo oppure telefilm), è un programma televisivo caratterizzato dalla narrazione di eventi di fantasia. Il termine fiction, derivato dal latino "fingere" e generalmente usato per indicare qualsiasi opera narrativa frutto di fantasia, è in Italia un anglicismo accolto nella lingua nazionale a partire dagli anni sessanta, diffusosi nei decenni seguenti grazie ma non solo, al successo delle cosiddette "soap opera" importate dagli Stati Uniti. Fino all'inizio degli anni ottanta venivano prevalentemente chiamati teleromanzi o sceneggiati televisivi. Per un lungo ...

