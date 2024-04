La Soluzione ♚ Rifugio per mendicanti

La soluzione di 16 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORTE DEI MIRACOLI

Curiosità su Rifugio per mendicanti: Tutti i mendicanti di francia, che in ogni provincia obbedivano ai "cagous" cioè ai luogotenenti del re; erano loro che istruivano i mendicanti principianti... Con l'espressione corte dei miracoli ci si riferiva a un'area di una città dove si riunivano in gruppi organizzati mendicanti ed emarginati sociali. Nell'immaginario letterario romantico il fenomeno è temporalmente collocato nel Medioevo, ma è storicamente identificabile intorno al XVII secolo.

