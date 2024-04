La Soluzione ♚ Ricorda una terra biblica

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANAAN

Curiosità su Ricorda una terra biblica: Testo biblico va solo considerato una guida della fede" e non come testo storico. ^ conclude in merito herzog: "inoltre, la descrizione biblica non ha... Cananea (o Canaan) (ebraico classico: , [knaan], ebraico moderno: Knaan; greco alessandrino: aa, da cui latino: Canaan; aramaico: da cui arabo [kanaa:n]) è un antico termine geografico che si riferiva a una regione che comprendeva, grosso modo, il territorio attuale di Libano, Israele e parti di Siria e Giordania.

