Una terra biblica - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CANAAN

Significato/Curiosita : Una terra biblica

Del nome, la nazione biblica fondata da giacobbe diventò i "figli di israele" o gli "israeliti". la prima definizione di terra promessa (genesi 15:13-21)... Riferimento. cananea (o canaan) (ebraico classico: , [knaan], ebraico moderno: knaan; greco alessandrino: aa, da cui latino: canaan; aramaico: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

