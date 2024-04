La Soluzione ♚ Quadro senza valore

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CROSTA

Curiosità su Quadro senza valore: Quanto definito solo dalle iniziali "m" e "q" in lingua italiana e dunque senza valore in ambito matematico internazionale, dove invece "q" è il simbolo di... La crosta terrestre (chiamata comunemente superficie terrestre), in geologia e in geofisica, è uno degli involucri concentrici di cui è costituita la Terra: per la precisione, si intende lo strato più esterno della Terra solida, limitata inferiormente dalla Discontinuità di Mohorovicic, avente uno spessore medio variabile fra 4 (crosta oceanica) e 70 chilometri (crosta continentale).

