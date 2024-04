La Soluzione ♚ Può essere calcarea

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Può essere calcarea. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : INCROSTAZIONE

Curiosità su Puo essere calcarea: Novara ^ il calcare nell'acqua è nocivo, su focus.it. url consultato l'8 maggio 2022. calcare compatto calcarenite calce incrostazione calcarea marmo di... Il termine incrostazione (in inglese fouling) si riferisce al deposito di particolato su superfici o setti di cui compromette la funzionalità. Il fenomeno può essere dovuto all'accumulo e deposito di organismi viventi, animali e vegetali sia unicellulari sia pluricellulari (bio-incrostazione), o di altre sostanze non-viventi (organiche o inorganiche). In particolare, "incrostazione marina" si riferisce alle incrostazioni che ricoprono la superficie degli oggetti rimasti sommersi in ambiente acqueo e marino, come le carene delle barche, i manufatti in pietra, metallo, legno nonché le strutture in calcestruzzo direttamente bagnate dal mare. ...

