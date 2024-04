La Soluzione ♚ Ha il valore di vino

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Ha il valore di vino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENO

Curiosità su Ha il valore di vino: Lo scandalo del vino al metanolo fu una truffa perpetrata mediante adulterazione di vino da tavola con il metanolo che si verificò in italia nel 1986... Brian Eno, all'anagrafe Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno (pr.: ['ino]; Woodbridge, 15 maggio 1948), è un musicista, compositore e produttore discografico britannico. È considerato uno dei più importanti musicisti contemporanei, nonché l'inventore della musica d'ambiente.

