La Soluzione ♚ Provoca bruciori di stomaco

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ACIDITÀ

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Provoca bruciori di stomaco: stomaco o tumore gastrico è una neoplasia che si sviluppa sul rivestimento dello stomaco. i primi sintomi possono includere: sensazione di bruciore di... Il pH (pronunciato come sigla "pi acca"), che denota storicamente il potential of hydrogen ("potenziale di idrogeno"), è una grandezza fisica che indica l'acidità (e quindi la basicità) in soluzioni gassose e liquide. Il simbolo "pH" fu creato nel 1909 dal chimico danese Søren Sørensen.

Altre Definizioni con acidità; provoca; bruciori; stomaco;