La Soluzione ♚ Dà bruciori allo stomaco

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Dà bruciori allo stomaco. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GASTRITE

Curiosità su Da bruciori allo stomaco: stomaco o tumore gastrico è una neoplasia che si sviluppa sul rivestimento dello stomaco. i primi sintomi possono includere: sensazione di bruciore di... La gastrite è una infiammazione della mucosa gastrica, il rivestimento dello stomaco. Può verificarsi come un breve episodio o può essere di lunga durata. Il sintomo più comune è un dolore addominale superiore. Altri sintomi includono nausea e vomito, gonfiore addominale, perdita di appetito e sensazione di bruciore. Alcuni casi possono essere asintomatici. Le complicanze possono includere sanguinamento, ulcera dello stomaco, e l'insorgere di un tumore dello stomaco. Quando è la conseguenza di una malattia autoimmune, può verificarsi anemia per via di una insufficienza di vitamina B12, una condizione nota come anemia perniciosa. Le cause ...

Altre Definizioni con gastrite; bruciori; allo; stomaco;