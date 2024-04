La Soluzione ♚ I protestanti che ribattezzavano gli adulti

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANABATTISTI

Curiosità su I protestanti che ribattezzavano gli adulti: protestante che ribattezzavano gli adult" L'anabattismo (da non confondere con il successivo battismo), in greco a (di nuovo) +ßapt (battezzare), ovvero ribattezzatori, in tedesco Wiedertäufer o Täufer, è un movimento religioso di matrice cristiana nato in Europa nel XVI secolo, nell'ambito della Riforma protestante. Il loro nome è tra altri, Fratelli in Cristo e talvolta Chiesa di Dio.

