La Soluzione ♚ Preziosa varietà di quarzo

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMETISTA

Curiosità su Preziosa varieta di quarzo: Italiano, vedi guido quarzo. disambiguazione – se stai cercando l'album del gruppo bachi da pietra, vedi quarzo (album). il quarzo (diossido di silicio, sio2... L'ametista è una varietà violacea di quarzo, spesso associata a rocce basaltiche subalcaline, sin dal 3000 a.C., in Egitto, Sudafrica e in Mesopotamia, una delle gemme più utilizzate per la creazione di gioielli, sigilli e intagli. Il termine deriva dal greco améthystos che significa "non ebbro".

