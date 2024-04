La definizione e la soluzione di 8 lettere: Varietà violacea di quarzo. AMETISTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ametista è una varietà violacea di quarzo, spesso associata a rocce basaltiche subalcaline, sin dal 3000 a.C., in Egitto, Sudafrica e in Mesopotamia, una delle gemme più utilizzate per la creazione di gioielli, sigilli e intagli. Il termine deriva dal greco améthystos che significa "non ebbro".

ametista ( approfondimento) f sing (pl.: ametiste)

(mineralogia) varietà di quarzo dal colore viola (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (colore) colore rosa violaceo (zoologia) colibrì che vive in Guinea, Venezuela, Brasile e Ecuador;la sua classificazione scientifica è Calliflox amethystina ( tassonomia)

Sillabazione

a | me | tì | sta

Pronuncia

IPA: /ame'tista/

Etimologia / Derivazione

dal latino amethystus, derivato dal greco µst, che letteralmente significa "contrario all’ubriachezza", composto da - privativa e da µe, "essere ubriaco". A questa pietra infatti si attribuiva la capacità di preservare dall'ubriachezza

