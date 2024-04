La Soluzione ♚ Polizia federale statunitense

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FBI

Curiosità su Polizia federale statunitense: Sull'argomento polizia è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la polizia federale è una forza di polizia che, negli... L'FBI ([fbi'aj], pronuncia italiana dell'inglese [f.bi.a]; Federal Bureau of Investigation, lett. "Ufficio Federale di Investigazione") è un'agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti d'America. Ha la competenza in tutti gli Stati per alcuni reati tra cui l'antiterrorismo, il crimine organizzato e l'intelligence interna. Istituito il 26 luglio 1908, rappresenta il principale braccio operativo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L'FBI ha sotto la propria giurisdizione oltre duecento categorie di reati federali e ciò lo rende di fatto il maggiore ente di polizia giudiziaria del governo degli Stati ...

