La Soluzione ♚ È ricercato dalla Polizia

La soluzione di 9 lettere per la definizione: È ricercato dalla Polizia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LATITANTE - BANDITO

Curiosità su E ricercato dalla polizia: Dubai ed è stato ricercato dalla polizia italiana, in quanto accusato di traffico di cocaina su larga scala, ed è stato condannato a 8 anni e 4 mesi, per... In Italia, l'elenco dei latitanti di massima pericolosità è una lista redatta dal Gruppo integrato interforze per la ricerca dei latitanti più pericolosi (GIIRL) della Direzione centrale della polizia criminale nell'ambito del Programma speciale di ricerca, che annovera i criminali considerati di estrema pericolosità. Di essi viene fornita, oltre a una foto segnaletica e alle generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), anche una generica indicazione dei reati per cui sono ricercati, con l'anno a partire dal quale si sono iniziate le ricerche. La lista, concepita e messa in opera a partire dal luglio 1992, ha annoverato stabilmente ...

Altre Definizioni con latitante; ricercato; polizia;