La definizione e la soluzione di: Acceso su certi interruttori.

Capacità di adattarsi a lampade a scarica di diversa potenza, seppur entro certi limiti. altre soluzioni, come l'alimentatore elettronico, rendono invece... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : La scintilla che si libera da un camino acceso ; Se è acceso e è contrasto; Color rosso acceso ; Fu un acceso propugnatore della prima Crociata; Lo usano certi decoratori; Che non sopporta certi farmaci; Lo sono certi saponi delicati; Un rito preserale in certi bar; Una resina sintetica per interruttori e isolanti; Scritta su certi interruttori ; Acceso sugli interruttori ; interruttori a tasto in apparecchi trasmittenti;

