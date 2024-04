La Soluzione ♚ Promotore e sostenitore La definizione e la soluzione di 7 lettere: Promotore e sostenitore. FAUTORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Promotore e sostenitore: Propositivo a livello provinciale. con la presente legge un comitato promotore può, in seguito alla raccolta di 13.000 firme, presentare un disegno di... Giuseppe Romita (Tortona, 7 gennaio 1887 – Roma, 15 marzo 1958) è stato un politico italiano, più volte ministro. Il suo percorso politico è diviso in tre periodi: il primo, dagli esordi nel Partito Socialista fino all'elezione a deputato nel 1919; segue il periodo delle persecuzioni fasciste che iniziò per lui quasi in contemporanea con il decreto di scioglimento dei partiti e si concluse con la liberazione; infine, dal secondo dopoguerra, il ... Altre Definizioni con fautore; promotore; sostenitore; Si batte per un idea; Il consenso sollecitato dal promotore; Sostenitore anche legale; Un sostenitore della secessione;

La risposta a Promotore e sostenitore

FAUTORE

