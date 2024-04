La Soluzione ♚ Un offerta di certi villaggi turistici

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALL INCLUSIVE

Curiosità su Un offerta di certi villaggi turistici: (per esempio, alcuni operatori possiedono villaggi turistici o alberghi, o sono compagnie aeree). le agenzie di viaggio che producono pacchetti tutto compreso... All Inclusive è un film del 2010 diretto da David Zamagni e Nadia Ranocchi, interpretato da Ambra Senatore, Luca Camilletti, Sara Masotti, Monaldo Moretti, Rosanna Semprini, Manuel Zani. Prodotto dalla ZAPRUDER filmmakersgroup, dallo Steirischer Herbst e da Leonardo Monti con il supporto del Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Forlì-Cesena e da Xing, il film è girato nella Torre Fiat di Marina di Massa.

