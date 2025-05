Prevede il tutto pagato in una vacanza organizzata nei cruciverba: la soluzione è All Inclusive

ALL INCLUSIVE

Curiosità e Significato di "All Inclusive"

Approfondisci la parola di 12 lettere All Inclusive: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

All inclusive è un termine utilizzato nel settore del turismo che indica pacchetti vacanza che includono tutti i servizi e le spese in un unico prezzo. Ciò significa che pasti, bevande, attività e talvolta anche trasporti sono già coperti, offrendo un'esperienza senza preoccupazioni per i viaggiatori.

Come si scrive la soluzione: All Inclusive

La definizione "Prevede il tutto pagato in una vacanza organizzata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

C Como

L Livorno

U Udine

S Savona

I Imola

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I O E R I M I R N T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TERMIDORIANI" TERMIDORIANI

