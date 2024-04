La Soluzione ♚ I medici specializzati nella cura delle orecchie

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OTORINI

Curiosità su I medici specializzati nella cura delle orecchie: Non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze... L'otorinolaringoiatria è la branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle patologie del distretto testa-collo, ossia dell'orecchio (udito ed equilibrio), del naso (respirazione e apnee del sonno) e della gola (voce e deglutizione), tra cui anche, ad esempio, il trattamento chirurgico della tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e chirurgico delle tonsille, della base del cranio, della bocca, lingua, ghiandole salivari, tumori del distretto cervicale e facciale, ecc. Nonostante le diverse parti possano sembrare poco correlate, è comune che siano affette congiuntamente da uno ...

