La Soluzione ♚ Mandare in estasi

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RAPIRE

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Curiosità su Mandare in estasi: Seguita dalle altre, intona il "te lucis ante terminum" in modo così soave da mandare in estasi il poeta. a questo punto il poeta, nell'organizzare lo... Inigo Montoya è uno dei principali personaggi del libro fantasy di William Goldman La principessa sposa (1973) e dell'adattamento cinematografico da esso tratto, La storia fantastica (di Rob Reiner, 1987). Sia nel libro che nel film Inigo è originario della Spagna e risiede nella immaginaria città di Florin. Inigo è una semplificazione ortografica del nome spagnolo Íñigo, di cui ovviamente mantiene la pronuncia (Ìgnigo).

