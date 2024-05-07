Il libro tra le mani di don Abbondio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il libro tra le mani di don Abbondio' è 'Breviario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BREVIARIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il libro tra le mani di don Abbondio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il libro tra le mani di don Abbondio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Breviario? Il termine si riferisce a un testo sacro o di preghiera, spesso utilizzato per la lettura quotidiana o durante le funzioni religiose. È uno strumento che raccoglie preghiere, letture e testi di spiritualità, facilitando la devozione personale o comunitaria. Questo oggetto viene tenuto tra le mani come supporto alla preghiera e alla meditazione, rappresentando un importante aiuto spirituale per i fedeli.

Se la definizione "Il libro tra le mani di don Abbondio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il libro tra le mani di don Abbondio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Breviario:

B Bologna R Roma E Empoli V Venezia I Imola A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il libro tra le mani di don Abbondio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

