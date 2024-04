La Soluzione ♚ Le isole con Zante e Corfù

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : IONIE

Curiosità su Le isole con zante e corfu: Panagia peristera gioura skantzoura eubea sciro cervi isole ionie corfù paxi leucade cefalonia itaca zante cerigo antipasso meganisi kalamos kastos arkoudi... Le Isole Ionie (in greco a s, Iónia nisiá; in greco antico: s, Iónioi Nêsoi; in veneto Ìxole Ionie) costituiscono un arcipelago greco nel Mar Ionio. Tradizionalmente denominato con il termine di Eptaneso, cioè "Le Sette Isole" (in greco Eptsa, Eptánisa; in greco antico: pts, Heptánesos), l'arcipelago comprende in realtà numerose altre isole oltre alle sette maggiori. Costituiscono di per sé una regione storica ben distinta con forti influenze culturali italiane e in modo particolare veneziane che si svilupparono a partire dal plurisecolare dominio veneziano, il quale assicurò che le isole non venissero ...

