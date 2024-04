La Soluzione ♚ Altro nome con cui sono note le isole Eolie

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Altro nome con cui sono note le isole Eolie. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIPARI

Curiosità su Altro nome con cui sono note le isole eolie: Caronte & tourist isole minori, controllata dal gruppo caronte & tourist, che assicura i collegamenti tra la sicilia e le isole minori (eolie, ustica, egadi... Le isole Eolie (ìsuli Eoli in siciliano), dette anche isole Lipari, sono un arcipelago appartenente all'arco Eoliano situato nel mar Tirreno meridionale, a nord della costa siciliana, fanno parte della città metropolitana di Messina. Dal 2000 sono patrimonio dell’UNESCO. Di origine vulcanica, l'arcipelago comprende i due vulcani attivi di Stromboli e Vulcano e vari fenomeni di vulcanismo secondario. L'arcipelago è una destinazione turistica molto popolare, poiché attrae fino a 600.000 visitatori annuali.

Altre Definizioni con lipari; altro; nome; sono; note; isole; eolie;