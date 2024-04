La Soluzione ♚ L infallibile arciere interpretato da Jeremy Renner

La soluzione di 13 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OCCHIO DI FALCO

la soluzione per la definizione

Copia

Curiosità su L infallibile arciere interpretato da jeremy renner: Clint barton è un personaggio interpretato da jeremy renner nel media franchise del marvel cinematic universe (mcu), basato sull'omonimo personaggio della... Occhio di Falco (in inglese Hawkeye), il cui vero nome è Clinton Francis Barton, o più comunemente Clint Barton, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato da Stan Lee (testi) e Don Heck (disegni), la sua prima apparizione avviene in Tales of Suspense (vol. 1) n. 57 (settembre 1964). Arciere in costume redentosi da un passato criminoso e dotato di un vasto arsenale di frecce della più disparata foggia e dai molteplici utilizzi, Occhio di Falco è uno storico membro dei Vendicatori che, a discapito del carattere sfacciato e talvolta arrogante spesso motivo di battibecchi coi compagni di squadra, dal suo ...

