La Soluzione ♚ Jeremy Hollywood La definizione e la soluzione di 5 lettere: Jeremy Hollywood. IRONS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Jeremy hollywood: Jeremy John Irons (AFI: ['dmi 'anz]; Cowes, 19 settembre 1948) è un attore e doppiatore britannico. Ha vinto il Premio Oscar al miglior attore nel 1991 per il film Il mistero Von Bulow. Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: Jeremy John Irons (AFI: ['dmi 'anz]; Cowes, 19 settembre 1948) è un attore e doppiatore britannico. Ha vinto il Premio Oscar al miglior attore nel 1991 per il film Il mistero Von Bulow. iron (pl.: irons) (elemento chimico) (metallurgia) ferro ferro da stiro Aggettivo iron di ferro She has an iron will. lei ha una volontà di ferro. in ferro Sinonimi adamant

adamantine

brassbound

inflexible

strong Verbo Transitivo iron ( 3ª persona sing. presente irons, participio presente ironing, passato semplice e participio passato ironed) stirare WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano

Altre Definizioni con irons; jeremy; hollywood; Jeremy nel film Mission; Un Jeremy di Hollywood; Un Robert di Hollywood; Il Bloom di Hollywood; L Harrison di Hollywood;

