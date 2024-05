La Soluzione ♚ Ha interpretato Muhammad Ali al cinema La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : WILL SMITH . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. WILLSMITH

Significato della soluzione per: Ha interpretato muhammad ali al cinema Willard Carroll Smith II, detto Will (Filadelfia, 25 settembre 1968), è un attore, produttore cinematografico e rapper statunitense. Smith ha raggiunto fama internazionale negli anni novanta dopo aver recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air (1990-1996) e in numerosi film tra cui Bad Boys (1995), Independence Day (1996) e Men in Black (1997). Ha ricevuto tre candidature all'Oscar per il miglior attore per le sue interpretazioni del pugile Muhammad Ali in Alì (2001), dell'imprenditore Chris Gardner nel film La ricerca della felicità (2006) e dell’allenatore di tennis Richard Williams nell'acclamato film biografico Una famiglia vincente - King Richard (2021), per cui ha vinto il prestigioso premio.

