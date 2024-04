La Soluzione ♚ Indegno d essere citato

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INNOMINABILE

Curiosità su Indegno d essere citato: vedi pertini (disambigua). «non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà.» (sandro... L'innominabile è un romanzo di Samuel Beckett del 1953. È il terzo ed ultimo episodio della trilogia di romanzi, iniziata con Molloy e proseguita con Malone muore (entrambi del 1951). Fu originariamente pubblicata in Francia ed in francese con il titolo L'Innommable dalle Éditions de Minuit, solo più tardi fu tradotta, dall'autore stesso, in inglese con il titolo The Unnamable. La Grove Press pubblicò l'edizione inglese nel 1958. Un estratto dal titolo Mahood uscì sul numero di febbraio 1953 della "Nouvelle Revue Française", con un taglio che non venne comunicato né approvato dall'autore. Jean Paulhan, direttore della rivista, al momento ...

