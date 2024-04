La Soluzione ♚ Incomodi stretti

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANGUSTI

Curiosità su Incomodi stretti: Pisana è un oratorio detto del carmine; più in basso, in luogo cioè meno incomodo e più delizioso, è un convento di cappuccini.» (indicatore topografico... Per aspera ad astra oppure Per aspera sic itur ad astra è una frase latina, spesso usata quale motto o incitazione, che significa letteralmente: «attraverso le asperità sino alle stelle». Si tratta di una frase relativamente recente in questa forma, anche se frasi simili si possono trovare nei classici: Virgilio (Eneide IX, 641); Lucio Anneo Seneca, che scrisse nell’opera Hercules furens: "non est ad astra mollis e terris via" ('non esiste alcuna via semplice dalla terra alle stelle').

