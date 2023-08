Molto poco spaziosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molto poco spaziosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANGUSTI

Significato/Curiosita : Molto poco spaziosi

Condizione di luna nuova (quindi assenza della luna visibile) mare molto calmo e temperatura poco superiore agli zero gradi centigradi. già la sera dell'11 aprile... Altamente espressivo. altre locuzioni simili infatti, sono ad augusta per angusta ("alle cose eccelse attraverso le difficoltà") e per crucem ad lucem ("attraverso...