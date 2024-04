La Soluzione ♚ Li governa Bashar al Assad

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIRIANI

Curiosità su Li governa bashar al assad: bashar hafiz al-assad (in arabo , baššar afi al-assad; pron. levantina: [ba'a 'hafz al'assad] · ascolta; damasco, 11 settembre... La Siria (in arabo , Suriya), ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Medio Oriente affacciato al mar Mediterraneo. Confina a nord con la Turchia, a est con l'Iraq, a sud con la Giordania e a ovest con Israele e Libano. La capitale è Damasco. Morfologicamente eterogeneo, il territorio siriano è attraversato da fertili pianure, alti rilievi montuosi e deserti. La lingua ufficiale è quella araba. La popolazione è per la grande maggioranza costituita da arabi, mentre i curdi, i turcomanni, gli armeni, i circassi e gli assiri costituiscono ...

