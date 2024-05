La Soluzione ♚ Bashar al : è il presidente della Siria La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ASSAD . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ASSAD

Significato della soluzione per: Bashar al : e il presidente della siria Bashar Hafiz al-Assad (in arabo , Baššar afi al-Assad; pron. levantina: [ba'a 'hafz al'assad] · ; Damasco, 11 settembre 1965) è un politico e militare siriano, attuale presidente della Siria e Mushir delle forze armate siriane. Personaggio internazionale noto e controverso, è stato designato come successore dal padre Hafiz al-Assad ed ha governato la nazione dal 17 luglio 2000.

