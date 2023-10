L isola greca dell eterna primavera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L isola greca dell eterna primavera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RODI

Significato/Curiosita : L isola greca dell eterna primavera

Repubblica italiana. per antonomasia è definita l'urbe, caput mundi e città eterna. cuore della cristianità cattolica, è l'unica città al mondo ad ospitare... Repubblica italiana. per antonomasia è definita l'urbe, caput mundi e città. cuore della cristianità cattolica, è l'unica città al mondo ad ospitare... Rodi (in greco d, Ródos; in greco antico: d, Rhódos) è la più grande delle isole del Dodecaneso e la più orientale delle maggiori isole dell'Egeo; il versante sudorientale è bagnato dal Mar di Levante. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : L isola greca dell eterna primavera : isola; greca; eterna; primavera; Nell isola dei Faraglioni; L isola del Canada con Victoria; isola del canale di Sicilia; isola amata dagli edili; Il suo tempio principale era nell isola di Lemno; La dea greca della povertà; La città greca con il santuario di Apollo; Nome di alcune ninfe della mitologia greca ; È sede d una piccola repubblica monastica greca ; Piedi dell antica poesia greca ; L eterna fidanzata di Mickey Mouse; L eterna fidanzata di Braccio di Ferro; La ninfa che promette a Ulisse l eterna giovinezza; Fu condannato a un eterna , inutile fatica; Dannazione eterna ; Trenta giorni di primavera ; In primavera si copre di fiori rosa-violacei; Si ridesta in primavera ; Torna in volo a primavera ; Sciamano in primavera ;

Cerca altre Definizioni