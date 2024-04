La Soluzione ♚ Genere musicale parlato

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RAP

Curiosità su Genere musicale parlato: Lui la trap come genere, coniandone il nome con l'album trap muzik del 2003. un altro album particolarmente influente per il genere è tm101 di young jeezy... Il rapping (o rhyming, spitting, emceeing, MCing), spesso abbreviato semplicemente in rap, è un genere musicale nato durante gli anni settanta a New York. Consiste nell'esprimersi vocalmente sopra una base o un accompagnamento musicale dal ritmo sincopato ed uniforme e presenta «rima, discorso ritmico e linguaggio di strada».

