Un dialetto veneto parlato a Gorizia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dialetto veneto parlato a Gorizia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BISIACO

Significato/Curiosita : Un dialetto veneto parlato a gorizia

Della lingua veneta sono parlate a gorizia, così come nella bisiacaria (il dialetto bisiaco) e il dialetto gradese (graìsan) a grado. il veneto è compreso... Il bisiacco o bisiaco (bisiàc /bi'zjak/) è un dialetto della lingua veneta, con un lessico derivante in buona parte dal friulano e in minor parte dallo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

