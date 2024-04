La Soluzione ♚ Il genere musicale del gruppo usa dei Run DMC

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il genere musicale del gruppo usa dei Run DMC. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : HIP HOP

L'hip hop è un movimento artistico e culturale, originatosi nel quartiere newyorkese del Bronx a partire dagli anni settanta del XX secolo. Sebbene venga spesso identificato con l'omonimo genere musicale, la definizione dell'hip hop come movimento culturale è più ampia e comprende i seguenti elementi caratteristici: il rapping, uno stile di rima vocale ritmica; il DJing (o turntablism), ovvero l'arte di creare musica con giradischi e mixer; il breaking, ovvero un tipo di danza, e il graffitismo, ovvero l'arte di creare interventi pittorici sul tessuto urbano. Il movimento hip hop ha probabilmente mosso i primi passi con il lavoro di DJ Kool ...

