La Soluzione ♚ Si fissano alle cornici

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TELE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Si fissano alle cornici: Viaggiano nell'aria fino a raggiungere la nostra retina (dove le immagini si fissano capovolte). leonardo studiò anche per primo in europa la possibilità di... TELE+ è stata una piattaforma televisiva a pagamento per la televisione analogica terrestre fornita da Telepiù S.p.A. e destinata al mercato televisivo italiano. È stata la prima piattaforma televisiva a pagamento e, più in generale, la prima offerta di pay TV in Italia.

