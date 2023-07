Si fissano per i turni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fissano per i turni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORARI

Significato/Curiosità : Si fissano per i turni

L'organizzazione stabilisce orari di lavoro per i dipendenti, garantendo copertura adeguata delle attività e mantenendo un equilibrio tra la disponibilità del personale e le esigenze del lavoro. I turni possono essere definiti in base alle esigenze dell'azienda, tenendo conto delle normative sul lavoro, delle preferenze dei dipendenti e dell'efficienza operativa. Questa pratica aiuta a garantire una distribuzione equa del carico di lavoro e una gestione ottimale delle risorse umane.

