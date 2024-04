La Soluzione ♚ Fermezza costanza

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PERTINACIA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Fermezza costanza: Latino fortitudo) è una virtù che assicura, nelle difficoltà, la fermezza e la costanza nella ricerca del bene. viene anche indicata come coraggio. platone... Publio Elvio Pertinace (in latino Publius Helvius Pertinax; Alba, 1º agosto 126 – Roma, 28 marzo 193) è stato un politico, militare, console e imperatore romano. Pertinace fu proclamato imperatore il 1º gennaio 193 e regnò per tre mesi, prima di essere assassinato dai pretoriani il 28 marzo 193. Successivamente venne divinizzato.

