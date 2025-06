Fermissima ostinazione nei cruciverba: la soluzione è Pertinacia

Home / Soluzioni Cruciverba / Fermissima ostinazione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Fermissima ostinazione' è 'Pertinacia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERTINACIA

Curiosità e Significato di "Pertinacia"

Hai risolto il cruciverba con Pertinacia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Pertinacia.

Perché la soluzione è Pertinacia? Pertinacia indica la determinazione e la costanza nel mantenere un'idea o un obiettivo nonostante le difficoltà o gli ostacoli. È quella qualità che spinge a insistere con fermezza, senza arrendersi facilmente. Un esempio di perseveranza che dimostra come la volontà possa superare ogni sfida, rendendo questa caratteristica una delle più apprezzate nel raggiungimento dei propri scopi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fermezza costanzaOstinazione meschinaUn motto di ostinazione: ma non molloOstinazione perseveranza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pertinacia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fermissima ostinazione", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R O H R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HORROR" HORROR

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.