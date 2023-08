Verve fermezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verve fermezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRINTA

Significato/Curiosita : Verve fermezza

E imitazioni, come il de triumpho stultitiae di faustino perisauli. la verve polemica e a tratti graffiante di cui nonostante ciò fu accusato era comunque... Vedi il grinta (disambigua). «chi, il generale oh, ma quello non è mica mio. i gatti non hanno padroni.» (il grinta, "rooster" cogburn) il grinta (true...