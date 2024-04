La Soluzione ♚ Fabbriche di tessuti per cravatte

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SETERIE

Curiosità su Fabbriche di tessuti per cravatte: Impiegata soprattutto per produrre tessuti pregiati nei seguenti campi: arredamento: tende e tappezzerie; abbigliamento: cravatte, camicie, foulard e biancheria... La seta è una fibra proteica di origine animale con la quale si possono fabbricare tessuti pregiati. Viene generata da alcuni insetti dell'ordine dei lepidotteri, di solito appartenenti alla specie Bombyx mori. A volte vengono utilizzate anche determinate specie della famiglia Saturniidae. Si ricava dal bozzolo prodotto da bachi da seta; il bozzolo può presentarsi in 5 diversi colori.

