La Soluzione ♚ Elegante quartiere parigino

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MARAIS

Curiosità su Elegante quartiere parigino: Parquet di un'elegante dimora borghese, con tutta probabilità quella dello stesso caillebotte a rue de miromesnil, nell'elegante quartiere parigino di recente... Jean Marais, all'anagrafe Jean-Alfred Villain-Marais (Cherbourg, 11 dicembre 1913 – Cannes, 8 novembre 1998), è stato un attore francese. Icona della gioventù francese negli anni della seconda guerra mondiale, si affermò poi come eroe popolare dei film d'avventura in costume, per approdare negli anni '60 a pellicole d'azione e di spionaggio. Determinante nella carriera e nella vita fu l'incontro con Jean Cocteau, suo pigmalione e suo compagno.

