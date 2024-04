La Soluzione ♚ Moderno quartiere di Roma

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Moderno quartiere di Roma. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EUR

Curiosità su Moderno quartiere di roma: Il quartiere coppedè è un complesso di edifici situato a roma nel quartiere trieste, nell'isolato compreso fra via tagliamento, via arno, via ombrone,... L'E.U.R. Esposizione Universale di Roma (già E42 Esposizione Universale 1942) è un complesso urbanistico e architettonico di Roma. La zona venne progettata negli anni trenta del XX secolo per la costruzione della sede dell'Esposizione universale di Roma, dal cui acronimo ha assunto il nome, prevista per il 1942 ma che non ebbe mai luogo a causa dell'inizio della seconda guerra mondiale; il complesso fu completato nei decenni successivi, modificando e ampliando il progetto originario. Ospita alcuni esempi di architettura monumentale, che convivono con edifici moderni edificati nei decenni successivi, con la maggior parte degli edifici che è ...

