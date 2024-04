La Soluzione ♚ Il nulla parigino

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RIEN

Curiosità su Il nulla parigino: Riguarda il surrealismo in novella parigini questo assume caratteristiche differenti da quelle teorizzate da andré breton, non aveva nulla a che fare... Les jeux sont faits, rien ne va plus – espressione francese (letteralmente "i giochi (ormai) sono fatti, nulla va più"), utilizzata dal croupier nel gioco della roulette per segnalare ai giocatori il momento dopo il quale, essendo già in movimento la pallina, non è più possibile posizionare le fiche sul tavolo da gioco. È entrato nel linguaggio comune per indicare che, ormai, quel che è stato fatto è stato fatto e la situazione è immodificabile. Come la pallina che gira determinerà la vincita, così saranno gli eventi successivi a determinare il futuro in gioco.

