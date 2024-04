La Soluzione ♚ Dio dei Vichinghi

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ODINO

Curiosità su Dio dei vichinghi: Disambiguazione – "vichingo" rimanda qui. se stai cercando il personaggio della mitologia norrena, vedi vichingo (mitologia). l'appellativo vichinghi identifica... Odino (in norreno Óðinn, in proto-germanico: *Wodanaz) è la divinità principale, personificazione del sacro o "totalmente altro", a un tempo il principio dell'universo e la sua modalità di attuazione, della religione e della mitologia germanica e norrena. Le fonti principali che permettono di delineare la figura di Odino e i miti relativi provengono principalmente dai miti scandinavi, compilati in lingua norrena (l'antenato delle lingue scandinave odierne) nell'Edda, il ramo meglio conservato nonché più recente dei miti germanici. Nella mitologia eddica Odino è il principale rappresentante della classe di divinità dette Asi, ed è associato ...

