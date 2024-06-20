Era adorato dai vichinghi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era adorato dai vichinghi' è 'Thor'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: THOR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Era adorato dai vichinghi" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era adorato dai vichinghi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Thor? Thor è una figura leggendaria molto venerata nelle tradizioni nordiche, particolarmente dai popoli vichinghi. Riconosciuto come un dio potente, simbolo di forza e protezione, era spesso associato alle tempeste e ai fulmini. Le storie tramandate nei poemi antichi lo ritraggono come un guerriero invincibile, sempre pronto a difendere gli déi e gli uomini dai pericoli. La sua immagine è rimasta impressa nella cultura e nelle credenze di quelle popolazioni, che lo consideravano un protettore supremo.

Quando la definizione "Era adorato dai vichinghi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era adorato dai vichinghi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Thor:

T Torino H Hotel O Otranto R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era adorato dai vichinghi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

