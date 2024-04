La Soluzione ♚ Un conservatore di cibi

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FRIGO

Curiosità su Un conservatore di cibi: Sino al mattino seguente. durante la festa di pesach in una casa ebraica non vi devono essere tracce di cibi lievitati: dopo una precedente profonda pulizia... Il frigorifero (termine moderno formato dall'unione del tema del latino frigor, «freddo», e di quello del verbo fero, «portare»), anche detto frigidaire (per antonomasia dalla marca della marca omonima di frigoriferi, prima produzione in serie), abbreviato in frigo o frigor, è un elettrodomestico la cui funzione è la conservazione del cibo attraverso l'impiego di una camera isolata dall'esterno in cui è praticata una condizione di bassa temperatura termoregolata al fine di rallentare la crescita dei batteri e la decomposizione degli alimenti. Molti modelli di frigorifero includono anche un congelatore nel medesimo corpo del dispositivo. Il ...

