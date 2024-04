La Soluzione ♚ Congratulazioni o buona fortuna in ebraico

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MAZEL TOV

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Congratulazioni o buona fortuna in ebraico: Molte di queste espressioni in ebraico, in yiddish o in altre lingue "ebraico-locali" quali ad esempio il giudaico-spagnolo o l'italkian, ecc.. frasi usate... Mazal tov o Mazel tov ( ) significa letteralmente "buona fortuna" in ebraico. Il termine è stato incorporato nel linguaggio yiddish, dove è spesso usato per esprimere congratulazioni. L'espressione deriva dall'ebraico mishnaico mazzal, che significa "costellazione" o "destino". A sua volta questo termine pare derivare dall'accadico manzaltu, mazzaztum, "posizione di una stella", da izuzzu, ovvero "stare" con l'aggiunta di tô, che significa "buono", una traduzione diretta potrebbe essere "buona sorte" o "buon destino". La formula Mazal tov come altre della tradizione ebraica è utilizzata spesso durante le celebrazioni, come ad esempio ...

Altre Definizioni con mazel tov; congratulazioni; buona; fortuna; ebraico;