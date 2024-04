La Soluzione ♚ Compendiosi come un celebre storico latino

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TACITIANI

Curiosità su Compendiosi come un celebre storico latino: come la gallia, la dacia e l'iberia la lingua latina influenzò significativamente le parlate locali. una distinzione tra latino letterario e latino volgare... La locuzione latina arbiter elegantiae, tradotta letteralmente, significa "giudice di raffinatezza". Da Tacito apprendiamo che con questo appellativo (elegantiae arbiter o arbiter elegantiarum) era definito Petronio della corte di Nerone (Annales XVI.18). La locuzione indica un uomo di buon gusto, raffinato nei piaceri e nel vestire: un esteta, un signore che gode dei piaceri rari e non può sopportare le persone grossolane. Si è con ragione portati ad identificare nel Petronio tacitiano l'autore del Satyricon, che doveva essere davvero un'opera di grande mole: noi possediamo solo una parte dei libri XV-XVI, e questo poco che ci rimane ...

